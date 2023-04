Spordikeskuse direktori kohusetäitja Juri Blinovi sõnul uurib raamatupidaja praegu kõiki kuluartikleid ning siis selgub, kust ja kui palju kokku hoida annab. Pole välistatud, et tuleb hakata töötajaid koondama − praegu on spordikeskuses ametis 58 inimest.

"Vaatame oma personali üle, aga tegelikult on meil objekte, kus inimesi on isegi puudu. Wiru keskusest lahkus kolm inimest: spordikeskuse endine juht Mihhail Kastritski ja kaks peaspetsialisti. Asendajaid me neile esialgu ei otsi," rääkis Blinov.