Sellesse tiiki uppus eelmisel aastal kaks rebast ning juba siis räägiti, et veesilm on ohtlik. Seepeale ehitati tiigi ümber küll aed, kuid see ei hoidnud ära tänavu märtsi viimasel päeval väikelapsega juhtunud õnnetust.

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik