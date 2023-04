Jõhvist saab Eesti filmitööstuse tugipunkt

Teet Kuusmik peab Jõhvi äriparki rajatavat digi- ja multimeediakeskust koos filmistuudiotega oma paljude eriilmeliste arendustegevuste seas üheks põnevamaks. "See projekt loob uue majanduse töökohti uuele põlvkonnale," ütles Kuusmik.

Ida-Virumaa on Viru filmifondi toel tõmmanud juba aastaid ligi erinevate riikide filmitegijaid. Mitmekesine loodus, tööstusmaastikud ja haruldane arhitektuur pakuvad põnevaid võttepaiku vabas õhus. Aga sageli on vaja teha ka stuudiovõtteid. Hea, kui need asuvad lähestikku.

Kuusmik usub, et filmistuudiote rajamine toob Ida-Virumaale varasemast veelgi rohkem filmitegijaid ning see toob tööd ka kohalikele logistika-, majutus- ja toitlustusettevõtetele.

Kuid selle kõrval on plaan pakkuda filmitegijatele enamat. "Rajame digi- ja multimeedia inkubaatori, et seal tegutsema asuvad firmad osutaksid ka kõrgema väärtusega teenuseid: animatsiooni, filmide järeltöötlusteenuseid, helisalvestust ja palju muud, mis filmide tegemise juurde kuulub," sõnas Kuusmik.

"Aitame kohalikel noortel saada ettevõtjaks neile meelepärastel aladel. Me pakume neile selleks sobivat keskkonda ja nõustajaid," ütles Kuusmik, märkides, et inkubaatoris saavad nende valdkondade iduettevõtted koostöös asjatundjatega jalad alla, et pakkuda filmitegijatele edaspidi kvaliteetseid teenuseid.

Teet Kuusmiku sõnul kerkib Jõhvis viimaste aastakümnete suuremaid hooneid, mille brutopind ulatub 10 000 ruutmeetrini. Inkubaatori osa jaoks kerkib kuuekorruseline hoone ja filmistuudiod tulevad selle kõrvale.

Praeguseks on valmis eskiisprojekt koos ruumiplaanidega ja käimas on eelprojekteerimishange. Kuusmik loodab, et järgmise aasta alguses läheb lahti ehitus, milleks on raha kavas taotleda õiglase ülemineku fondist.