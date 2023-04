Purtse jõest kaevati nelja aastaga välja tohutu kogus õlitehaste jääkreostust

Kohtla jõe äärsed elanikud: pilt on ilus, aga vesi võiks veel puhtam olla

Aivar RAUDSEPP: Jõgi tehti muidugi ilusaks ja pilt on viisakam, aga vesi päris läbipaistev ikka ei ole. Käin iga päev jõe ääres, mõnel hommikul on kaldad vahused. Päris kõike pigi nad kaldalt kätte ei saanud, aga sellega ei anna võrreldagi, mis siin enne oli.

Mul endal on ujumise jaoks tiik, aga naabrinaine käib nüüd küll jões ujumas. Varem ei kannatanud sinna sissegi minna.

Juhan PÄRTNA: Vesi on jões puhtam, aga Varbe kraavist tuleb fenoolisoo poolt ikka mingit kahtlast tumedat vedelikku sisse. Vahtsepa kraavi mööda tuleb puhas vesi. Asi on palju parem sellega võrreldes, mis enne oli. Kalu polnud jões enne üldse, nüüd olen pisikesi juba näinud. Minu ojaski on kala sees.

Ja küll on hea, et Lüganuse mõisatiik ka puhtaks tehti, kuigi see alguses plaaniski polnud. Ega seda hiljem keegi eraldi oleks puhastama hakanud, nüüd on ikka ilus vaadata.