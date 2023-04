Putinisti räige ähvardus ilmus grafitina Narvast ära viidud tanki asupaika

Tegu on hiljuti Peterburis kohvikus õhkulastud Vene impeeriumimeelse sõjablogija Vladlen Tatarski tsitaadiga: "Me võidame ükskõik keda, me tapame kõik, me röövime kõiki, keda vaja. Kõik saab olema nii, nagu meile meeldib".

Ta ütles need sõnad kaamerasse mullu sügisel Kremlis toimunud vastuvõtul, kus tähistati osade Ukraina alade okupeerimist.

Politsei alustas sõnumi sodija tabamiseks süüteomenetluse, mis käsitleb agressiooni toetamist. "Sõnumitel, mis vastanduvad Eesti iseseisvusele, ei ole kohta vabas riigis. Nii nagu ka sõja toetamine või õigustamine läbi sõnavõttude või sümbolite, on keelatud ja politsei sellele reageerib," kinnitas Narva politseijaoskonna juht Indrek Püvi lisades, et muuhulgas vaadatakse läbi ka lähikonnas asuvate valvekaamerate salvestused.

Püvi sõnul teavitas politsei ka Narva linnavalitsust, kes tegeleb müüri puhastamisega.