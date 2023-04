Jõhvis avati uus veoautokeskus

"Meie firmas on Ida-Virumaale laienemine olnud plaanides juba kümmekond aastat," ütles OÜ Truck Trading Estonia juhatuse liige Kaido Kaasik. Vahepealne koroona- ja kiibikriis ning eelmise aasta veebruaris alanud sõda pidurdasid ning sundisid siinset arendust natuke kokku tõmbama, kuid krunt on soetatud ning hoone ehitatud selliselt, et seda saab laiendada.

DAF hoiab täna Eesti veoautoturul neljandat kohta, kuid Kaasik leiab, et nüüd, mil ka idasuunas on esindus olemas ja kiibikriis on taandumas, on kolmandaks tõusmine käeulatuses. Ja suurima kasvu ootus on just siinne regioon. "Näeme, et mitmed maakonna suured firmad on tänu esinduse ehitamisele soetanud endale esimesed DAFi kaubamärgi veokid, ning loodame edaspidist head koostööd," lisas Kaasik.