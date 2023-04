Ida-Viru noorte tunnustamiseks sündis uus konkurss, mis ootab kandidaate

"Eelmise õppeaasta alguses toimus Toilas Ida-Virumaa kuue gümnaasiumi koostööpäev, kus tekkis mõte, et õpilasesindused võiksid tihedamalt suhelda. Esimene õpilasesinduste kohtumine leidis aset Kiviõli I keskkoolis, kus noored kinnitasid, et neile on oluline omavaheline suhtlus ning võimalus panustada Ida-Viru noorte ja kodukoha arendamisse," meenutas korraldustiimi liige, Kiviõli I keskkooli huvijuht Helena Paist.

"Kuna tõeliselt suured ja head asjad sünnivad koostööst, siis õpilasesindused on tänulikud, et partneritena liitusid Ida-Virumaa omavalitsuste liit, Ida-Viru noorsootöötajad ning Startup Estonia, kes on sündmuse suurtoetaja. Sündmuse korraldamisele on õla alla pannud ka kohalikud ettevõtted," ütles Helena Paist.