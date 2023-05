"Minule on see üsna tundmatus kohas vettehüppamine," tunnistas 35aastane Kurg.

Sel aastal kehakultuuri erialal ülikoolis magistrantuuri lõpetav Mihkel Kurg ütles, et korvpallikarjääri lõpetamise järel on ta tegelnud spordielu korraldamisega ja pärast Tallinnast Rakveresse kolimist soovis sel alal tööd leida ka Virumaal. "Tean, et tööpõld on Kohtla-Järvel lai ja spordi edendamiseks on siin suured võimalused," lisas ta.