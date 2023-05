Tauno Võhmar on kogenud ja teenekas omavalitsusjuht, kes on juhtinud vallavanemana nii Jõhvi, Mäetaguse kui ka Alutaguse valda. Ta on kinnitanud, et teab oma töö hinda, ja andnud volikogudele hinnata, kas teda vajatakse või mitte.

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik