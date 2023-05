PILDIGALERII ⟩ Narva muuseum pani linnuse müürile vaatega Venemaale Putinit sõjakurjategijaks nimetava hiigelplakati

Jõe vastaskaldal Ivangorodis kavandab Venemaa täna suurejoonelist 9. mai tähistamist. Kontserdilava ja suured ekraanid on Sõpruse silla lähedale paigutatud just nii, et nad paistaksid hästi Eesti poolele.

Kui Ivangorodis pidustustel osalejad pilgud Eesti poole pööravad, näevad nad Putinit sõjakurjategijaks tunnistavat plakatit. Sama peaksid märkama ka need narvalased, kes jõe Eesti-poolselt kaldalt seda kontserti vaatama plaanivad tulla.

Narva linnapea Katri Raik märkis, et Ivangorodi lava ehitus tekitas juba mõni päev tagasi kõmu ning kindlasti on Narvas inimesi, kes juba uudishimust sooviksid näha, mis seal toimuma hakkab. «See pakub meile kõigile huvi, et mida seal lõpuks näidatakse,» rääkis Raik Postimehele.