PILDIGALERII ⟩ Eesti pool lükkas tagasi vene jõuametite nõudmise Putini-vastase plakati kõrvaldamisest

Narva politseijaoskonna juht Indrek Püvi ütles, et täna kell 10 kohtusid Narva piirisillal Eesti ja Venemaa piirivalve esindajad.

Politsei- ja piirivalveameti ametnikud ütlesid Venemaa esindajatele, et selline plakat ei ole meie riigis keelatud, meie lähtume oma töös Eesti seadustest ning Venemaa ametnikel pole alust plakati eemaldamist nõuda, sõnas Püvi.

Narva muuseum asetas teisipäeva hommikul linnuse müürile hiigelplakati "Putin war criminal" (Putin on sõjakurjategija), mis paistab hästi üle jõe Venemaale.

Jõe vastaskaldal Ivangorodis kavandab Venemaa täna suurejoonelist 9. mai tähistamist. Kontserdilava ja suured ekraanid on Sõpruse silla lähedale paigutatud just nii, et nad paistaksid hästi Eesti poolele.