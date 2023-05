Sinimäel rüüstati eesti sõdurite mälestusmärke

Sinimägedes rüüstati kokku seitset mälestusmärki. Foto: Erik Kalda

Nii on Grenaderimäel ümber lükatud kolm mustast marmorist massiivset mälestustahvlit, millest mõned said kannatada ka 2007. aasta pronksiööde ajal. Üks marmorist mälestuskivi on kummuli keeratud Sinimäe alevikus Tallinna-Narva maantee ääres ning sõjaajaloomuuseumi juures on kolm kivi valge värviga kokku mäkerdatud.

"See on puhas poliitiline provokatsioon," kommenteeris juhtunut Põhjarannikule Sinimäe muuseumi juht Ivika Maidre. Tema arvates mäkerdati muuseumi juures kivid värviga, kuna ilmselt ei tahetud lõhkumisega lärmi tekitada.

Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin sai juhtunust teada teisipäeva pärastlõunal. "Paraku mõnedel inimestel on rohkem energiat lollustega tegeleda, kui kulutada see energia millegi kasulikuma jaoks. Ma ei saa aru, milleks seda tehakse, mis on eesmärk," sõnas ta.

Narva politseijaoskonna juht Indrek Püvi ütles, et politsei suhtub taolistesse juhtumitesse tõsiselt ning annab endast parima, et teo toimepanija välja selgitada. "Uurija kogus sündmuskohtadelt tõendid ning alustame kriminaalmenetluse," lisas ta.

Grenaderimäel asuva memoriaali juures on ka hoiatussilt, et seal on videovalve.

