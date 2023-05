VIDEO ⟩ Jõhvis vannutati ametisse Eesti saunaminister

Jõhvi peatänava ääres paikneva raamatukogu ette olid paigaldatud mitmed välisaunad ja basseinid, kus huvilised kümblesid. Teiste seas saabus sel puhul Jõhvi ka rühm Soome saunasõpru, kel on sel nädalavahetusel kavas külastada mitmeid Jõhvi ja Kohtla-Järve avalikke saunu.

2023.aasta on Eestis kuulutatud sauna-aastaks ja see on pühendatud kõigile, kel saun hinges.