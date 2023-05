Sillamäe muudab veel ühe nõukaaegse tänavanime

Aprilli lõpus peetud volikogu istungil rääkis Sillamäe linnapea Tõnis Kalberg, et kohanimenõukogu on teinud linnale ettepaneku Rumjantsevi nimi ära muuta, ning pakkus uueks nimevariandiks kas Rae või Raekoja tänav. Lõpliku otsuse peab selles küsimuses tegema omavalitsus. Volikogu sel korral küsimuse üle ei hääletanud ning seda hakatakse arutama volikogu komisjonides.

Mihhail Rumjantsev, kelle auks praegu see tänav nimetatud on, oli Sillamäelt pärit Nõukogude ohvitser, kes langes Afganistanis 1983. aastal ning on maetud Sinimäe kalmistule.

Minister viitas rahvusarhiivi spetsialistide eksperdiarvamusele, et Afganistani sõjas hukkus 36 Eestist pärit meest, kuid neist kellegi auks ei ole nimelist tänavat, välja arvatud Mihhail Rumjantsev. Eksperdid toovad välja, et Nõukogude Liidu sõda Afganistanis polnud Eesti Vabariigi sõda, ehkki seal hukkus Eesti inimesi.

"1989. aastal otsustati Sillamäe linnas Andrei Ždanovi tänav ümber nimetada Rumjantsevi tänavaks ning sellega, et Ždanovi-nimeline tänav on kohanimena Eestile täielikult sobimatu, saab ainult nõustuda. Samas jääb ülaltoodud põhjustel arusaamatuks ka tänava ümber nimetamine Rumjantsevi tänavaks," leidis Solman.

Olgugi et Mihhail Rumjantsev ei sõdinud Eesti Vabariigi vastu, leidis rahandusministeerium ajalooekspertide arvamusele tuginedes, et Mihhail Rumjantsevi tänavanimi ei ole sobiv ning kohanimi on sobimatu Eesti aja- ja kultuurilooga. "Samuti tuleb silmas pidada asjaolu, et pühendusnimi määratakse isiku mälestuseks või austuseks, arvestades asjaomase isiku teeneid kohaliku elu edendamisel, tema seotust selle kohaga, samuti Eesti maa, rahva ja riigiga. Erinevatest allikatest ei selgu, millised olid Mihhail Rumjantsevi teened kohaliku elu edendamisel, et tema mälestust otsustati pühendusnimena säilitada," seisis Solmani kirjas.