Valge Hobu klubi tegi korjanduse haavatud Ukraina sõduri heaks

Noormees on olnud Hollandis ravil juba üheksa kuud. Jõhvis kohtas ta üle hulga aja oma kandi inimesi, sest siin on külas delegatsioon tema kodulinnast Lõpovetsist, mis on Jõhvi partnerlinn. Ivan Lavrik kaotas lahingus ühe jala ja vigastas tugevalt teist ning sai kuulmis- ja muid kahjustusi. Tema loost sõpruslinna inimestelt kuulnud klubi liikmed otsustasid koguda Jõhvis raha proteesi jaoks. Need aga on väga kallid. "Seda raha − viiekohalist summat, nagu selgus − on meil võimatu kokku saada, aga õnneks rahastati proteesi ja ravi suures osas Hollandist. Samas läks tema lugu meile väga hinge ja otsustasime tema elu kergendada kogutud rahasummaga, sest kõiki kulutusi madalmaalased siiski ei korva," ütles Kalev Naur Valge Hobu klubist ligi kolme tuhandet eurot üle andes.