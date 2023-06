"Uno Loop laulis: mis värvi on armastus? Minu arvates on armastus sini-must-valge. Armastame ju neid inimesi, kes on meie kõrval ja meile lähedased, ning nemad ongi Eesti riik. Ja Eesti lipp ühendab neid väärtusi, mis sellest riigist riigi teevad," rääkis siseminister Lauri Läänemets.