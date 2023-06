Narva plaanib põhjalikku koolireformi, sest lapsi jääb aina vähemaks ning linnal on tühjenevaid koolimaju aina raskem ülal pidada. Kui eeloleval õppeaastal on Narva munitsipaalkoolides võrreldes varasemaga ligi 900 õpilast vähem, siis järgmisel aastal väheneb õpilaste hulk veel 500 võrra. Põhjuseks asjaolu, et lapsi ongi järjest vähem ning vanemate klasside õpilased lähevad üle riigigümnaasiumidesse.