Narvas hakatakse õdesid koolitama

Tulevased Narvas õppivad õendustudengid on Tartu tervishoiu kõrgkooli üliõpilased, ent kui tavapäraselt tuleb õpingute jooksul käia praktikal erinevates praktikabaasides, on neil võimalus sooritada nii praktikumid kui ka õppepraktika Narva haiglas. Tartu tervishoiu kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkar sõnas, et Narva tudengitel on siiski mõned tunnid ka Tartus kõrgkooli õppehoones ja veebis. Õppetöö toimub eesti keeles.