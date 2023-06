Enne Kohtla-Järvele tulekut Elva gümnaasiumi juhtinud Post rääkis, et Elvas käis rattaga koolis 40-50 protsenti õpilastest ehk ligemale 400. Olles ise suur rattasõiduhuviline, tiirutas ta Kohtla-Järve ja selle ümbruse ratta seljas läbi. Ja oli meeldivalt üllatunud, et siin on rattaga sõitmiseks superteed ja head võimalused.