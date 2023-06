Jõhvi kergejõustikuõhtul võistleb atleete igast ilmakaarest, nende seas ka maailmameister ja olümpiavõitja

Sprindidistantsidel Eesti rekordeid püüdvad Karl Erik Nazarovil ja Õilme Võrol tuleb rinda pista Brasiilia, Sambia, Hollandi ja meie naaberriikide välejalgadega. 100 meetri tõkkejooksus on Kreete Verlinil ja Diana Suumannil võimalus head tulemust saavutada kõrvuti Slovakkia, Itaalia ja Serbia tõkkesprinteritega. Naiste vasaraheites on Jõhvist sirgunud Anna Maria Orelil vastas Aserbaidžaani, Ukraina ja Soome tüdrukud. Hüppealadel on Eesti paremiku konkurentideks Jamaika, Usbekistani, Ukraina ja Leedu atleedid.