Riik on valmis Ida-Viru põhikoolidesse investeerima üle 60 miljoni euro, kui omavalitsused oma koolivõrku kokku tõmbavad.

Jah, tegin äsja viiele Ida-Virumaa omavalitsusele toetusettepaneku. Omavalitsused peaksid üle vaatama oma haridusvõrgu tervikuna, et väheneva elanikkonnaga piirkondades muuta õpikeskkond tänapäevasemaks, nii et see arvestaks rohkem tuleviku vajadusi.