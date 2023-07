Parim ülikool karjääri alustamiseks!

Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise õppekava on loodud selleks, et koolitada uue põlvkonna spetsialiste, kes suudavad kaasaegseid tehnoloogiaid oskuslikult kasutades tõhustada tootmisprotsesse. Õppetöös keskendutakse mitmekülgsele projektipõhisele õppele, inspireerivatele õppekäikudele ning tihedale koostööle Eesti juhtivate tehnoloogiaettevõtetega. Praktika ja projektide kaudu arendatakse üliõpilaste erialaseid teadmisi, insenerlikku mõtlemist ja suurepäraseid meeskonnatöö oskusi.

Tulevikus vajavad kõik ärisektori juhid ja spetsialistid teadmisi, mis võimaldavad neil innovatiivselt rakendada infotehnoloogiat ettevõtte eesmärkide saavutamiseks. Arukate süsteemide ja rakendusinfotehnoloogia rakenduskõrghariduse ning äriinfotehnoloogia magistriõppe lõpetajad omavad põhjalikke teadmisi majandusest ja infotehnoloogiast, mis võimaldavad neil analüüsida, modelleerida, mõõta, optimeerida ja digiteerida ettevõtte äriprotsesse. Lisaks suudavad nad pakkuda uuenduslikke infotehnoloogilisi lahendusi ning on võimelised kavandama, planeerima ja juhtima infosüsteemide arendusprojekte. Nendel ambitsioonikatel inseneridel on potentsiaal areneda ettevõtte IT-valdkonna juhtivtippudeks.

Ida-Virumaa on Eestis Harjumaa järel teine oluline tööstuspiirkond, kus valdkonna spetsialistidel avanevad suurepärased võimalused nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Just siin viimastel päevadel toimunud sündmused on tõstnud piirkonna tähelepanu keskpunkti. Eile pandi Narvas pidulikult nurgakivi uuele magnetitehasele, mis loob üle kolmesaja viiekümne uue töökoha. Lisaks on lähiaastatel õiglase ülemineku fondi toel oodata veel mitmeid uusi suuremaid ja väiksemaid ettevõtteid, mis tõotavad luua veelgi rohkem töökohti. Ettevõtted keskenduvad uute tehnoloogiate juurutamisele, automatiseerimisele, plastide pürolüüsile, biopolümeeride tootmisele ja biorafineerimisele. Just sellised ettevõtted vajavad praegu ja tulevikus hädasti haritud tööjõudu.