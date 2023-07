Narva Trans pääses Jerevanist saunata

Et sellest paarist edasi pääseda, tuleb Transil korduskohtumises kaitsetöö kõrval ka väravaid lüüa. Kuidas see õnnestub, võivad kõik jalgpallisõbrad näha 20. juulil Rakvere staadionil, kus toimub korduskohtumine. Narvas eurosarja mängudeks kõlblikku staadioni pole.

"Meid aitaks väga see, kui me lööksime kordusmängus värava avapoolajal, siis tooks iga värav meid üha enam mängu sisse. Tegu on raske ülesandega, aga midagi võimatut ka ju pole. Meie veel usume enda edasipääsu ning hoiame oma võimalusest hammastega kinni," kinnitas Transi peatreener Sergei Terehhov jalgpalliportaalile Soccernet.