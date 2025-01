Saalijalgpall ja jäähoki pakuvad pealtvaatajatele kirglikke emotsioone

Saalijalgpallis kaitseb meistritiitlit Sillamäe Silla, kes on tänavusel hooajal 12 punktiga neljandal kohal. Tabeli tipus on aga 19 punktiga Narva United. Oma tuliste fännide poolest tuntud Jõhvi Phoenix alustas hooaega küll järjestikuste kaotustega, sest põhimängijad jäid hooaja algusest kõrvale, kuna mängisid novembris veel suurt jalgpalli. Ent tasapisi on ka Jõhvi hakanud punkte koguma ja heast minekust kõneleb seegi, et aasta lõpus alistati karikasarjas Sillamäe meeskond.