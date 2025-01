Sillamäel saab elada kaasa tugeva Ida-Viru sisuga Eesti jalgpallikoondise mängudele

Koondise peatreeneri Dmitri Skiperski sõnul teatakse vastastest vähe, kuid seda enam on meeskonna fookus suunatud enda mängule. "U19 koondise mänge on keeruline leida, kuid teame, et Gibraltari stiil on meie omaga sarnane," ütles ta, lisades, et vastastel on tugevad tipuründajad, kelle peale mängutaktikas ka panustatakse.