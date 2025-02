Alutaguse maraton toimub kavandatud programmiga

Eelmisel nädalal valitsenud sula ja tugevad vihmasajud kahjustasid ka Alutaguse maratoni ettevalmistatud radu, kuid korraldustoimkond on teinud kõvasti tööd, et rada taastada, ja see võimaldab maratoni läbi viia.

"Eelmisel reedel vedasime lund saanidega ja loopisime käsitsi labidatega nendesse rajalõikudesse, kust lumi oli läinud. Kriitilised kohad sai kaetud, enne kui külm peale tuli," rääkis maratoni peakorraldaja Robert Peets, kes sõitis 19 kilomeetri pikkuse ringi pühapäeval ise läbi. "Väga korralikud lumeolud, enamikus kohtades on 30 sentimeetrit või rohkem lund. Pühapäeval sadas veel juurde."

Peetsi sõnul on praegu vaid ühe protsendi ehk paarisaja meetri ulatuses rajast kohti, kuhu ei saa veel klassikajälge tõmmata. Teisipäeval on tulemas aga uued talgud, kus ka need kohad klassikastiilis suusatamise jaoks korda tehakse.

Alutaguse maratoni pikemal distantsil osalejad sõidavad ringi läbi kaks korda. Peetsi sõnul oleks võimalik teha sõidukorda ka enam kui 40 kilomeetri pikkune ring, aga see nõuaks praegustes oludes suuri kulutusi, mida osalejate arvu arvestades pole mõistlik teha. "Me ei jõua seda kinni maksta."

Viimastel päevadel on hoogustunud Alutaguse maratonile registreerumine ja eri distantsidel on kahe päeva jooksul starti tulemas kokku ligemale tuhat suusatajat. "Mujal Eestis on ka lund tulnud ja enam ei tundu inimestele uskumatu, et kusagil Eestis on koht, kus saab sõita 20 km pikkust ringi," ütles ta.

Ilmateenistus lubab nädalavahetuseks Pannjärvele 5-6 miinuskraadiga pilvitut ja päikesepaistelist ilma. "Öömaratoni sõita on sellise ilmaga, kui kuu paistab ja tähed säravad, eriti lahe," sõnas Peets.