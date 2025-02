"Siin ei lõhu keegi su keppe ja suuski ega ropenda koleda häälega. See kõik toimub meeste stardis. Asja mõte on, et see sõit on sõbralik. Me saame siin tunda mõnusat õelikku tunnet," ütles ligemale 20 km pikkuse suusasõidu teinud Eesti olümpiakomitee president ja Eesti Vabariigi president aastatel 2016-2021 Kersti Kaljulaid.