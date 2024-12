2024. AASTA VIDEOS Mati Lilliallik Jüri Schmidtile: "Sa oled ikka kõva vend ja eeskuju missugune!"

90aastane Schmidt ütles, et püsib ka kõrges eas aktiivse ja sitkena suuresti tänu sellele, et on lapsepõlvest peale pidevalt palju liikunud.

Kui Ida-Virumaa kultuuripärli auhinna vastu võtnud suurte spordiürituste korraldaja Mati Lilliallik surus Schmidti kätt ja ütles, et ta on ikka väga kõva vend, siis muigas Schmidt, et on kohalik parim kepikõndija. "Iga päev käin kepiga. Ühtki päeva ei jää vahele," ütles Schmidt.