VIDEO ja PILDIGALERII Jõhvi tervitas uut aastat sportlikult ühisjooksuga

"Ma liigun selleks, et olla terve," ütles üks osalenutest, detsembri lõpus Eesti aasta spordisõbralikumaks õpetaja auhinnaga tunnustatud Kohtla-Nõmme kooli kehalise kasvatuse õpetaja Piret Niglas, kes on murdmaasuusatajana osalenud kolmedel olümpiamängudel.

Ida-Viru keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Tohver ütles, et selline jooks annab uuele aastale värskust. "Saab alustada uut aastat sportlikult ja tervislikult," ütles ta lisades, et teeb pärast jooksu veel jõusaalis mõned harjutused otsa.

Jõhvi Phonenixi presidendi Sergei Ivanovi sõnul on sellest jooksust saanud tore uue aasta sportlikult alustamise traditsioon. "Alguses arvasime, et kes ikka 1. jaanuari lõuna ajal jooksma viitsivad tulla, kuna veel magatakse ja puhatakse välja uue aasta vastuvõtmise pidudest. Aga tasapisi on osalejaid iga aastaga juurde tulnud," märkides, et tänavu tuli starti rekordarv osalejaid.