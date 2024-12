Teist aastat järjest Eesti aasta naissportlaseks valitud Eneli Jefimova: tänan oma kodulinna Sillamäed

"Nüüd ma seisan siin, kuldne Kristjan käes," ütles Eneli Jefimova oma tänukõnes. "Tahan, et see peegeldaks mitte ainult minu tulemusi, vaid Eesti spordi ja ujumise arengut. Mõelge lihtsalt, meie väike Eesti riik suudab pakkuda rahvusvahelist konkurentsi ja ka medaleid tuua."

"Tahan tänada ka oma kodulinna Sillamäed, kus mu teekond algas ja selle elanikke, kes on alati mulle kaasa elanud ja toetanud mind," sõnas ta avaldades lootust, et ta inspireerib noori sportlasi igas Eesti nurgas.

Kolmandat korda parima noorsportlase auhinda vastu võttes ütles ta, et viieaastane Eneli hüppaks rõõmust lakke, kui ta teadnuks, mida ta kõike on saavutanud.

Ta tõdes, et hakkab aina rohkem aru saama, mis tema ümber toimub: "Appi, ma olengi nüüd 18, mitte see 14aastane Eneli, kes Tokyo olümpial ringi vaatas ja arvas, et see on lastekarika finaal," sõnas ta.