VIDEO ja PILDIGALERII Eneli Jefimova viis Sillamäe ujulas läbi oma esimese avaliku trenni

Eneli Jefimova ütles Põhjarannikule, et kui Sillamäe spordikompleks Kalev kuulutas välja avaliku trenni nimega "Täheujumine koos meistriga" siis ta kartis esialgu, et võib-olla keegi ei tule kohale. "Mulle oli see esimene selline kogemus. Üldse ei teadnud, kuidas seda läbi viia. Aga õnneks mul oli siin abilisi ja tegelikult tuli väga hästi välja. Mulle oli see väga emotsioon, kui nägin, et inimesed tegid kaasa seda, mida ma ütlen ja sain neile nippe jagada," sõnas ta.