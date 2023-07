Kohtla-Järve linnapäevade raames peeti teatripiknikut

Teatrikeskus Draakonipesa loodi Tallinnas umbes kaks aastat tagasi ning see ühendab endas nukuteatrit ProJekt, pereteatrit Flying Cow ja miniteatrit Astrel. Üks keskuse asutajatest on mitu aastakümmet Jõhvi Tuuleveski teatris töötanud lavastaja, nukunäitleja ja kunstnik Irina Marjapuu. Pärast pealinna kolimist ei ole ta sidet oma kodukandiga kaotanud ning toob siia sageli oma uusi lavastusi.

Esimesena said kokku tulnud vaadata Draakonipesa sõnadeta lavastust "Kes ma olen?", mida etendati värskes õhus muruplatsil. Tegemist on kammeretendusega, kus sõnu on vähe − vaid aeg-ajalt kasutavad näitlejad vaheldumisi nii eesti- kui venekeelseid sõnu ja fraase. Selles lavastuses on esikohal tegevus ning tänu sellele saavad kõik vaatajad laval toimuvast aru ja tulevad tegevusega kergesti kaasa.