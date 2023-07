Õiguskantslerile ei meeldi vangide lahtiriietamine Viru vanglas

"Kahjuks on Viru avavangla oma praktikat muutnud ning sunnib kõik väljast tulnud kinnipeetavad läbiotsimiseks täielikult lahti riietuma. Mitmed kinnipeetavad kirjeldasid, et seejuures tuleb kõik riided korraga seljast ära võtta," leidis õiguskantsler Ülle Madise. Ta lisas, et Viru vanglal tuleks muuta avavangla osakonnas täieliku lahtiriietamisega läbiotsimise korda. "Läbiotsimisel tuleb alati austada inimese väärikust. Õiguskantsler on vanglatele korduvalt öelnud, et kui vanglal tekib põhjendatud vajadus inimene alasti läbi otsida, tuleb lahti riietamine korraldada järk-järgult nii, et osa kehast jääks igal hetkel kaetuks. Sama on järjepidevalt toonitanud ka piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise tõkestamise Euroopa komitee," kirjutas Madise oma kontrollkäigu kokkuvõttes.