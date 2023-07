Kohtla-Järve Kesklinna kooli avamine lükkub aasta lõppu

Kolmapäeval olid tulevases koolimajas siseviimistlustööd täies hoos. Mõned klassiruumid on juba valmiski. Abilinnapea Erik Setškovi sõnul arutatakse igal kolmapäeval toimuvatel planeerimiskoosolekutel ehitajatega läbi kõik detailid: mis värvi peaksid olema klassiruumide tooniandvad seinad, millised korvpallirõngad tulevasele spordiväljakule paigaldada jne.

"Juuli lõpuks peavad klassiruumide seinad värvitud ja laepaneelid paigaldatud saama," sõnas Setškov. "Klaasimine on tehtud ja kaks suurt akent kogu aeg avatud − ehitajad tõstavad nende kaudu materjale üles. Tempot vaadates on lootust, et objekt saab oktoobris üle antud, nagu ehitajad praegu lubavad."