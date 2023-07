Kohtla-Järve tunnustab tublimaid linnaelanikke

"Kohtla-Järvel elab palju andekaid, töökaid, hoolivaid ja oma kodukohta armastavaid inimesi, kes hinge ja täie pühendumusega muudavad meie linna kaunimaks, paremaks, nähtavamaks, turvalisemaks ja puhtamaks. Kindlasti olete kohanud hästi hooldatud õuealasid - keegi on kogu selle ilu taga. Või teate kedagi, kes on pühendunud abivajajate aitamisele. Või tunnete kedagi, kes teeb oma igapäevatööd sellise pühendumusega, et võiks olla eeskujuks ka teistele. Kõik need inimesed väärivad tunnustust," sõnas ta.