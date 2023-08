Kohtla-Järve linnavalitsuses käib põhjalik verevahetus

Linnapea Virve Linderi sõnul on inimesed ametist lahkunud erinevatel põhjustel. "Osa soovib teha karjääri mujal, osa inimesi on jõudnud pensioniikka ja tunneb, et pole enam võhma sellise tempoga tööd teha, nagu meie eeldame," ütles ta. Linder lisas, et osa töötajate puhul on lahkumise põhjus ka see, et nende eesti keele oskus ei vasta seaduse nõuetele.