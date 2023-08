Oru pargis tehakse korda Hõbeallika trepid

Oru park on üleriigilise tähtsusega turismiobjekt, kuhu RMK külastusmahuseire andmetel tehakse aastas keskmiselt 138 000 külastust. Piirkonna atraktiivse vaba aja veetmise kohana on pargile omane korduvkülastuste suur maht. RMK külastajauuringu andmetel on enim külastajaid pärit Toila ja Jõhvi vallast (21% ja 12%) ning Tallinnast ja Kohtla-Järvelt (20% ja 10%).