Riigi Kinnisvara ASi ida piirkonnajuht Margo Merirand ütles, et Riigi Kinnisvara AS (RKAS) on kuulutanud välja riigihanke, et leida Jõhvis Keskväljak 1 asuva hoone rekonstrueerimise projekteerimistöödeks peatöövõtja. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11. september.