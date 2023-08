Valitsus lükkas tagasi Narva küttetoetuse palve

Augustikuu algul teatas Eesti Energia, et alates septembrikuust tõuseb Narvas küttehind ligi 80 protsenti. Senise 40 euro asemel hakatakse maksma 78 eurot kilovatt-tunni eest. Kuigi toasooja hind on ka hinnatõusu järel Eestis üks madalamaid, on nii suur ühekordne hinnatõus erandlik ja paneb piirilinna elanikud, ettevõtted ja ka linnaasutused keerulisse olukorda, teatas Narva linnavalitsus.