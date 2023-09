Narvas moodustunud uus võimuliit kavatseb Katri Raigi linnapea ametist tagandada

Katri Raik ütles, et tema ametist tagandamine on olnud päevakorral kõik need kaks aastat, mil ta on pärast valimiste võitmist linnapea olnud. Peamise põhjusena nimetas ta seda, et ta hakkas volikogu liikmetest koolijuhtidelt nõudma keeleseaduse ja teiste seaduste täitmist. "See on Narvas ju revolutsioon, kui linnapea nõuab midagi linnaasutustes töötavatelt volikogu liikmetelt ja seda ei andestata," ütles ta.