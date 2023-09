Valitsuse Ida-Virumaa esindaja konkursil on sõelale jäänud üheksa kandidaati

Regionaalminister Madis Kallas ütles, et esimesest voorust said edasi kõige tugevamad kandidaadid, kellel on vajalikud eeldused ametikohal edukaks hakkamasaamiseks. „Nende seas on erinevate valdkondade asjatundjaid, kellel kõigil on selge soov panustada nende jaoks olulise piirkonna arengusse,“ lisas Kallas.

Kandidaatide nimesid regionaalministeerium ei avalda. Üheksa sõelale jäänud kandidaadiga peetakse vestlused alates eelolevast esmaspävast kahe nädala jooksul.

Madis Kallas on varem öelnud, et enne esindajaga ametisse kinnitamist, esitab ta kandidaadi kooskõlastamiseks ka kolmele valitsuserakonnale. Seega tööle saab esindaja asuda ilmselt alles oktoobris. Kevadel lootis Madis Kallas, et valik õnnestub teha jaanipäevaks.

Madis Kallase sõnul on esindaja ametisse määramise eesmärk toetada Ida-Virumaa sotsiaal-majandusliku olukorra parandamist ning riigi kohalolu suurendamist kohapeal. "Minu hinnangul on väga oluline, et kandidaat tunneks Ida-Virumaa olustikku ja oskaks vene keelt. Ülejäänud asjade suhtes olen andnud üsna palju vabadust, et kandidaadid saaksid ise välja pakkuda, milline esindaja roll peaks olema," sõnas ta.

Ühe kandidaadina on figureerinud VKG arendusdirektor ja praegune rohemajanduse populariseerija Jaanus Purga, kes on kinnitanud oma huvi selle ameti vastu.

Eesti keemiatööstuse liit ja ametiühingud on omalt poolt avaldanud toetust endise valitsuse sotsiaaldemokraadist töö- ja terviseministrile Peep Petersonile, kes oli aastaid Eesti ametiühingujuht. Samas on küsitav, kas Reformierakond toetaks teda, sest Peterson on avaldanud hiljuti arvamust, et peaminister Kaja Kallas peaks idavedude skandaali tõttu ametist lahkuma.