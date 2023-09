Idavirulanna Aet Kiisla läbis Ungaris kuue päevaga oma jalgadel üle 540 kilomeetri

Kolmapäeval kell 13 Balatoni järve ääres lõppenud võistlusel ületas Kiisla Kadri Pooritsale kuulunud Eesti senise tipptulemuse 537,52 kilomeetrit vähem kui tund aega enne 144 tundi kestnud võistluse lõppu. Teadaolevalt ei ole peale Kiisla ja Pooritsa sellist ränka võistlust rohkem keegi eestlastest läbi teinud. Kiisla läbitud distants on võrreldav tema kodulinnast Sillamäelt Pärnusse ja tagasi käiguga.

"Vihm möödas ja kohe krõbe kuumus, mis kombinatsioonis kuhjunud väsimusega on minule talumatu," kirjutas Kiisla teisipäeval ühismeedias. "Ma ei suuda ära imestada neid, kes sellises olukorras jooksevad. Fantastilised inimesed. Iseenda üle võin uhke olla, et ma ei läinud kohe mugavustsooni, vaid ikka jooksin. Kustusin kiiresti. Pöiad huugavad, tuigun rajal. Kaks ringi ilma kiibita − magama! Magasin maksimaalselt tund. Nüüd kõnnin ja õhtul-öösel loodan eilse mõnusa rütmi taas üles leida. Homne päev on ennustamatu ja kordumatu," märkis ta päev enne õnnelikku finišit.