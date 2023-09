Olgina lennuvälja arendamisel võetakse arvesse põhjanaabrite kogemusi

IVIA põhieesmärk oli ja on tuua piirkonda uusi tööstusinvesteeringuid, et luua siin uusi töökohti. Meie enam kui 10 aasta pikkuses ajaloos on olnud mitmeid juhtumeid, kui oleme kaotanud piirkonnale kasulikke investeeringuid vaid seetõttu, et Ida-Virumaa ja just Narva asuvad Tallinnast kaugel.

Mitmel juhul on välismaa suurettevõtted eelistanud Ida-Virumaale Tallinna, kuna nendele on olnud Ida-Virumaa suureks miinuseks lennuühenduse puudumine. Välismaa suurettevõtete tippjuhtidele tähendab sõit oma peakontorist tulevasse Narva tehasesse Tallinnaga võrreldes iga kord kuut tundi lisaaega (sinna ja tagasi). Aeg aga on ressurss, millel on äritegevuses paljudel juhtudel erakordne väärtus. Seetõttu saab lennuühenduse puudumine teiste keskustega mõnele suurele rahvusvahelisele ettevõttele Ida-Virumaale tulekul takistuseks. Mitmedki meie suurkliendid on kinnitanud, et nüüdisaegse lennuvälja olemasolu kasvataks suurettevõtete silmis piirkonna atraktiivsust kõvasti. Just seetõttu on IVIA lisanud Olgina lennuvälja arendamise oma prioriteetsete projektide sekka