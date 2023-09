Narva võimuliit esitab linnapea kandidaadiks Jaan Tootsi

Toots on abielus, tal on viis last. Alates 2019. aastast kuulub ta Keskerakonda, juhib selle Tartu piirkonda ja kuulub Tartu Linnavolikokku.

Jaan Toots ütles eelmisel nädalal Põhjarannikule , et tal on Narva vastu ammune huvi ja kõnelusi tema valimisest Narva linnapeaks on olnud, kuid kindlat seisukohta tal veel ei ole.

Reedel sõnas Toots ERRile, et enne ametliku ettepaneku saamist ei ole ta mõelnud, mida ta Narva linnapeane pihta hakkaks. "Ma ei ole selle peale isegi mõtlema hakanud, enne, kui nad mulle seda ametlikult pakuvad ja mida nad tahavad saada, mida nad näevad Narva linnas. See on ju ka väga tähtis, sest üks asi on, kui fraktsioon pakub ja kinnitab, teine asi, mida nad uuelt linnapealt ootavad. Ja et pärast seal jälle ei ole lahkhelisid. Teatavasti Narva on nii keeruline linn, et seal on lahkhelid üle kolme, nelja ja viie kuu olnud," rääkis Toots.