Raevunud mees tungis tänaval kallale Kohtla-Järve abilinnapeale

"Minu püüdlused nende inimeste tähelepanu juhtida asjaolule, et nende rünnakud on vastutustundetud ning võivad mind ja minu meeskonnaliikmeid ohtu seada, naerdi välja öeldes “See on ju poliiiiiiiitika!”, “Sa oled avaliku elu tegelane - harju ära” jne. Nende jaoks on lihtsam meid dehumaniseerida oma poliitiliste eesmärkide saavutamiseks, vahendeid selleks ei valita. Mul on väga kurb, et meie linna elu juhivad ja mõjutavad inimesed, kellel puudub arusaam oma õlgadel lasuvast vastutusest KÕIGI linnakodanike turvalisuse eest - Ka minu ja mu meeskonnaliikmete eest," kirjutas Virve Linder.