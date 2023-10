Fraktsioon Restart Kohtla-Järve tegi sotsidele ettepaneku võimuliidu moodustamiseks

Fraktsiooni Restart Kohtla-Järve esimees Janek Pahka märgib sotside fraktsiooni juhile ja linnavolikogu esimehele Eduard Odinetsile saadetud ettepanekus, et linnavalitsuses ja linnavolikogus viimased kuud valitsenud pingeline õhkkond võib viia linna sügavasse kriisi.

"Pidades silmas linna ees seisvaid olulisi ning tulevikku vaatavaid väljakutseid ja vajadust tõhustada linnavolikogu ja linnavalitsuse vahelist koostööd, peame vajalikuks, et Sotsiaaldemokraatlik erakond oleks kaasatud linna juhtimisse ka linnavalitsuse tasandil, et ühiselt kanda valitsemisvastutust ning seista parimal võimalikul moel Kohtla-Järve linna huvide eest," kirjutas Pahka.

Ta tegi Odinetsile ettepaneku alustada konsultatsioone võimaliku koalitsiooni moodustamiseks. "Ootame Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni ettepanekut esimese kohtumise toimumise aja ja koha osas," märkis ta.

25kohalises Kohtla-Järve volikogus on Restardil kuus ja sotsidel viis liiget. Pahka sõnul on oluline alustada sotsidega läbirääkimisi. Ta pidas tõenäoliseks, et võimuliiduga liituvad ka kaks reformierakondlast ning koostööaltid on ka neli fraktsioonita liiget. "Praegu on võimalik moodustada tugev 17liikmeline koalitsioon," ütles ta lisades, et kindlasti pakutakse selles koalitsioonis kohta linnavalitsuses ka sotsidele.

Kohtla-Järve praeguse Virve Linderi vähemusvalitsus kukutamist plaanib Keskerakond, kelle fraktsioonis on kaheksa liiget. Frkaktsiooni juht Sergei Lopin on öelnud, et Linderi linnavalitsuse umbusaldamiseks on hääled koos. Samas ei ole sotsid kinnitanud, et ühinevad umbusaldusega.

Janek Pahka sõnul on selline olukord, kus linnavalituse kohal on juba kaks kuud umbusaldamise kirves, häirinud tõsiselt linnavalitsuse tööd ja Kohtla-Järve volikogus on vaja jõuda tugeva ja stabiilse koalitsiooni moodustamiseni.