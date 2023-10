Piiririkkumise eest karistada saanud mees pani piirivalve kohtus paika

Eesti-Vene kontrolljoon kulgeb enamasti piki Narva jõe keskkohta, mille ületamine on seadusega keelatud. Siiski eeldab keeld aga ka piirijoone korrektset tähistamist, et liiklejatel oleks üheselt selge, kus see kulgeb.

Foto: Erik Kalda / Põhjarannik