Taksojuht päästis Narva vanuri raha kelmide käest

3. juunil sai Narvas elav 89aastane naine telefonikõne, milles väideti, et tema lapselaps oli sattunud liiklusõnnetusse, kus sai kannatada 7aastane tüdruk. Naisele helistanud pettur rääkis, et nüüd tuleb liiklusõnnetuse tõttu anda raha. Naine käitus vastavalt juhistele, pani raha ümbrikusse valmis ning osa summast ka kullerile, et tasuda raha Tallinna viimise eest.