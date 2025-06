Uute ettevõtete rajamine Ida-Virumaale nihkub kaugemasse tulevikku

Rahandusministeeriumi pressiesindaja Geili Heinmaa teatas Põhjarannikule, et suurinvesteeringute meetme tähtaja pikendamine on kaalumisel. Praeguste reeglite kohaselt peaksid toetusesaajatel olema kõik kulutused uute ettevõtete rajamiseks tehtud järgmise aasta 31. augustiks. Kulutusi, mis tehakse pärast seda kuupäeva, õiglase ülemineku fond ei hüvitaks. Põhjarannikule teadaolevalt on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis kooskõlastusringil eelnõu, mis pikendaks suurinvesteeringute meetmest toetust saanud projektide elluviimise tähtaega kolme aasta võrra kuni 2029. aasta 31. augustini.