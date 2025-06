Toila lähedal toimunud avarii: juht oli purjus ja kihutas

Möödunud reedel kella 22 ajal sai politsei teate, et Jõhvi vallas Tallinna-Narva maantee 170. kilomeetril on juhtunud liiklusõnnetus, kus sõiduauto BMW oli Tallinna suunas liikudes sõitnud kurvilisel teel esmalt teepiirdesse, vastu poste, paiskunud siis teelt välja ning jäänud rattad taeva poole seisma nii, et juht autost enam omal jõul välja ei pääsenud.